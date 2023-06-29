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لبنان

"حزب الله" دان تمزيق القرآن.. وهذا ما دعا اليه

Lebanon 24
29-06-2023 | 02:30
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 دان "حزب الله" في بيان، "تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد ستوكهولم"، واعتبر أن "السلطات الرسمية السويدية شريكة ومتواطئة في الجريمة كونها أعطت إذنا للمتظاهرين وهي تعلم نيتهم المسبقة القيام بهذا العمل الخطير".
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وقال: "إن تكرار التعدي على القرآن الكريم في هذا البلد وغيره لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة السويدية وقف هذا المسار الانحداري السيء بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة".
 
وختم داعيا المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية والإسلامية إلى "القيام بكل الخطوات المناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها ووقف نشر ثقافة الكراهية والبغضاء".
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