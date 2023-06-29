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لبنان

فرّ من سجن صور.. وهكذا تم القاء القبض عليه

Lebanon 24
29-06-2023 | 03:42
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أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة السّجناء الفارّين من النظارات والسّجون، وبعد أن تمكّن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن صور بتاريخ 20-4-2023، كثفت الشّعبة عمليات البحث والمراقبة لتحديد مكان اختبائهم والعمل على توقيفهم.
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بنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة وتكثيف الدوريّات لتحديد الأماكن التي يحتمل اختباء الفارين فيها، توصلت الى تحديد مكان اختباء أحدهم في بلدة أرزون-صور، وهو المدعو:

 م. ن. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)
بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمين محكم، في البلدة المذكورة.

اجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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