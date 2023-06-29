Advertisement

لبنان

4 جرحى من بينهم مسؤول حزبي... ما الذي حصل في مشغرة؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1082465-638236327181905289.jpg
Doc-P-1082465-638236327181905289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدد الإشكال صباح اليوم داخل جبانة بلدة مشغرة البقاعية بين عدد من النسوة من آلـ" العمار" وآلـ "شرف"، ما أدى إلى سقوط ٤ جرحى من بينهم مسؤول حزبي وقد حضرت قوة من الجيش وعملت على فرض الأمن. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتجاجاً على رفع التعرفة.. اعتصام أمام مركز مؤسسة كهرباء لبنان في مشغرة
lebanon 24
29/06/2023 15:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مشغرة

جبانة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-29
05:30 | 2023-06-29
01:45 | 2023-06-29
08:27 | 2023-06-29
08:17 | 2023-06-29
08:08 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website