4 جرحى من بينهم مسؤول حزبي... ما الذي حصل في مشغرة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدد الإشكال صباح اليوم داخل جبانة بلدة مشغرة البقاعية بين عدد من النسوة من آلـ" العمار" وآلـ "شرف"، ما أدى إلى سقوط ٤ جرحى من بينهم مسؤول حزبي وقد حضرت قوة من الجيش وعملت على فرض الأمن.

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