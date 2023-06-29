"التقدمي الإشتراكي" يدين إحراق القرآن الكريم في السويد

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:ليس مقبولاً على الإطلاق استمرار التلطّي خلف حرية التعبير للسماح بهذا التكرار المشبوه لحوادث إحراق نُسخٍ من القرآن الكريم في السويد، وهو الأمر الذي لا يمسّ فقط بقدسية احترام الشعائر الدينية للجميع وحسب، بل يثير بشكلٍ متعمّد مشاعر الكراهية والتحريض والتعصب، وهذا ما يجب الحذر بشدة من نتائجه الوخيمة.إنّ إدانة هكذا أفعال جرمية لا يكفي، بل المطلوب من الدولة السويدية التي تنشد في دستورها احترام حقوق الإنسان ومن بينها حرية الإيمان، أن تبادر فوراً إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال التي تؤجج العداء والجهل والتطرف والتطرف المضاد.