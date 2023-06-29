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لبنان

"الأمر شبه مُنتهٍ".. ماذا كشف وهاب اليوم؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 05:42
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل يفاجئنا الإتفاق الأميركي - الإيراني كما فاجأنا الإتفاق السعودي - الإيراني ؟. لا تشيحوا بعيونكم عن عُمان. يبدو أن الأمر أصبح شبه منتهٍ وبقيت تفاصيل تنفيذية".
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وئام وهاب

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