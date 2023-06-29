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لبنان

الأب عبدو أبو كسم يدين إحراق القرآن الكريم في السويد

Lebanon 24
29-06-2023 | 05:55
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توجه مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم بالمعايدة بالأضحى، من الطوائف الاسلامية في لبنان والعالم العربي.
 
 
ودان في بيان "إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد على يد مجموعة من المتطرفين"، معتبراً أن "هذا العمل يدخل في اطار التحريض والعنصرية ويخرج عن إطار الحريات العامة، لأن الحرية الحقيقية تبدأ عندما تحترم حرية وكرامة وإيمان الآخرين".
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ورأى أن "الاعتداء على القرآن الكريم هو اعتداء على أهل الكتاب"، سائلا الله أن "ينير عقول بعض المجموعات لتتوقف عن استفزاز المشاعر ولتسير في طريق السلام وليس التفرقة".
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