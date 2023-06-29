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لبنان

فرق الإسعاف توجّهت إلى هذه البلدة... شخص أطلق النار على شقيقه وإبن عمّه وما فعله لاحقاً مروّع

Lebanon 24
29-06-2023 | 06:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص أطلق النار على شقيقه وإبن عمّه، في بلدة دير قانون النهر بالقرب من مدينة صور. 
 

وبعدها، قام بإلقاء قنبلة على منزل بالقرب من شقيقه وإبن عمّه، وسط معلومات عن وجود أشخاص في داخله، بينهم عسكري في الجيش.
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وتوجّهت على الفور فرق الإسعاف إلى المكان.
 
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