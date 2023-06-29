"جريمة".. وديع الخازن استنكر إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

إستنكر عميد المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، لجوء أتباع زعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان والخارجين عن المفهوم المسيحي، في إحراق القرآن الكريم في السويد.

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وفي بيان له، إعتبر الخازن أن "هذه الجريمة تندرج في خطة إيقاعية بين العالمين المسيحي والإسلامي".

وقال: "إن عودة ظاهرة الخارجين عن مفهوم المسيحية في العالم، حيث لجأ متطرفون من أتباع زعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان إلى إحراق القرآن الكريم في السويد، إنما تعكس مخططا بات معلوما للإيقاع بين العالمين المسيحي والإسلامي حيث زرعت الصهيونية العالمية بذور صراع بين الحضارات والأديان وغزته بكل أنواع الحروب الطائفية".



وأضاف: "إننا إذ نستنكر بشدة هذا الأسلوب الخارج عن التاريخ والتقاليد والأعراف بين الديانتين السماويتين، ونطالب السلطات السويدية، التي لا تعرف في دستورها وقوانينها أي تمييز أو فوارق، أن تضع حدا لهذه الموجة التي تتجدد كل فترة لإعادة تأجيج حالة الإستعداء على المسيحيين بمثل هذه التصرفات الشاذة والشائنة".