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لبنان

نقابة موظفي تلفزيون لبنان أسفت لطرح اعلامية إقفال المؤسسة

Lebanon 24
29-06-2023 | 07:47
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 أسفت نقابة الموظفين في "تلفزيون لبنان" لطرح إحدى الاعلاميات فكرة إقفال التلفزيون.
 
 
وقالت النقابة في بيان: "لم يكن ينقص تلفزيون لبنان الذي يكافح بجهود موظفيه من اجل الاستمرار، إلا احداهن التي تدعي انها اعلامية وهي ابعد ما يكون عن مهنة الاعلام الانسانية، فقد طالعتنا هذه خلال لقاء تلفزيوني مع وزير الاعلام زياد المكاري بطرح اقفال تلفزيون لبنان".
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وسأل البيان: "من انتِ حتى تطالبي بإقفال محطة التلفزيون الاولى في المشرق العربي وقطع رزق عشرات العائلات ممن يناضلون لبقاء هذا الصرح الاعلامي حاضرا في وجدان اللبنانيين والعرب، والذي خرّج اهم الاعلاميين والاعلاميات؟".
 
 
وأضاف: "صدق من قال: رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده".
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