المستشفيات تُسجّل زيادة في هذه الحالات

أفاد مصدر طبيّ مطّلع عن تسجيل إرتفاع في الإصابات بالتسمم المعويّ في العديد من المستشفيات.

ورجّح المصدر أنّ يكون السبب تناول البوظة والأطعمة الجاهزة من محلات لا تتأمن فيها وسائل التبريد بشكل مستدام.