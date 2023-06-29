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لبنان

المستشفيات تُسجّل زيادة في هذه الحالات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2023 | 07:50
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أفاد مصدر طبيّ مطّلع عن تسجيل إرتفاع في الإصابات بالتسمم المعويّ في العديد من المستشفيات.
 
ورجّح المصدر أنّ يكون السبب تناول البوظة والأطعمة الجاهزة من محلات لا تتأمن فيها وسائل التبريد بشكل مستدام.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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