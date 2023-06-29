حادثة إنتحار تهزّ حارة حريك... شخص رمى نفسه من على سطح أحد المباني

عُثِرَ على جثة المدعو "ع. ع. ف" إلى جانب الطريق في محلة حارة حريك - طلعة النواب.





وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تبيّن أنّ "ع.ع.ف" انتحر، عبر رمي نفسه من على سطح مبنى "الحنان".