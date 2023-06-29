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لبنان

حادثة إنتحار تهزّ حارة حريك... شخص رمى نفسه من على سطح أحد المباني

Lebanon 24
29-06-2023 | 08:08
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عُثِرَ على جثة المدعو "ع. ع. ف" إلى جانب الطريق في محلة حارة حريك - طلعة النواب.

 
وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تبيّن أنّ "ع.ع.ف" انتحر، عبر رمي نفسه من على سطح مبنى "الحنان".
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