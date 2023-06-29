Advertisement

لبنان

إقامة صلاة عيد الاضحى في سجني رومية وزحلة

Lebanon 24
29-06-2023 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1082561-638236491333175481.png
Doc-P-1082561-638236491333175481.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أقيمت صلاة عيد الأضحى في سجني رومية وزحلة، برعاية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
 
 
وأم الشيخ علي أرزوني المصلين في سجن رومية، وهنأهم بالعيد، وألقى كلمة تناول فيها بعض المعاني الدينية للعيد، في حين أم الشيخ علي حرب المصلين في سجن زحلة، مهنئا إياهم بحلول الاضحى.
Advertisement
 
وفي الختام، تم توزيع الحلوى على السجناء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-06-29
16:54 | 2023-06-29
16:46 | 2023-06-29
16:42 | 2023-06-29
15:58 | 2023-06-29
15:19 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website