إقامة صلاة عيد الاضحى في سجني رومية وزحلة

أقيمت صلاة عيد الأضحى في سجني رومية وزحلة، برعاية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

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وأم الشيخ علي أرزوني المصلين في سجن رومية، وهنأهم بالعيد، وألقى كلمة تناول فيها بعض المعاني الدينية للعيد، في حين أم الشيخ علي حرب المصلين في سجن زحلة، مهنئا إياهم بحلول الاضحى.وفي الختام، تم توزيع الحلوى على السجناء.