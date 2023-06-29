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لبنان

كرامي استنكر حرق المصحف في السويد: عمل حاقد وخبيث

Lebanon 24
29-06-2023 | 08:27
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استنكر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، "حرق نسخ من المصحف الشريف في ستوكهولم في السويد، وسماح السلطات السويدية لتلك الاعمال تحت عنوان حرية التعبير".
 
وقال في بيان: "ان اقدام حاقدين متعصبين على احراق نسخة من القرآن الكريم امام احد مساجد ستوكهولم في السويد، هو عمل جبان وحاقد وخبيث ومدان على كل المستويات الانسانية والاخلاقية، ولكن سماح السلطات السويدية لمثل هذا العمل هو الطامة الكبرى، لان هذا يؤسس لاحقاد بين الشعوب وبين اهل الدولة الواحدة، ويقدم الصورة الفاضحة للقيم والمعايير الاخلاقية التي يتم انتهاكها في دولة تعتبر نفسها من الدول المتقدمة".
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وأضاق: "مع ذلك، لن ننجر الى مثل هذه الافعال المتخلفة، بل نؤيد كل الدعوات لانزال كل العقوبات الهادفة الى جعل اي سلطة تسمح بهذا العمل تدفع الثمن عبر اساليب سياسية واقتصادية وانسانية".
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