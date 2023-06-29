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لبنان

بري يتلقى اتصالات وبرقيات مهنئة بالأضحى

Lebanon 24
29-06-2023 | 09:04
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات مهنئة بعيد الأضحى من كل من على التوالي: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيس أمين الجميل، رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة وتمام سلام وحسان دياب، نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب، النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الوزير السابق اسعد حردان، بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا اليازجي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان، المطران بولس مطر، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ومن وزراء ونواب حاليين وسابقين وفعاليات سياسية وحزبية وقيادات روحية وأمنية وعسكرية وقضائية وإقتصادية وإغترابية وفعاليات بلدية واختيارية.
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وتلقى رئيس المجلس برقيات تهنئة على التوالي من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أمين عام الجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي، رئيس المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ومن عدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان. (الوكالة الوطنية)
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