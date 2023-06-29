نقل شاب إلى المستشفى بحالة حرجة... إليكم ما حصل ليل أمس في الضاحيّة الجنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على الشاب ه.ص في منطقة المريجة - الضاحيّة الجنوبيّة ليل أمس، وأصابوه برقبته وظهره.

ونُقل الجريح إلى مستشفى في بيروت، بينما وُصفت حالته بالحرجة.