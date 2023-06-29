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لبنان

بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان

Lebanon 24
29-06-2023 | 09:43
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نشرت صفحة "Lebanese fishermen الصياد اللبناني" عبر "فيسبوك"، فيديو يُظهر وجود الحوت "العنبر" في بحر لبنان.
 
 
وبحسب الصفحة، فقد تمّ التقاط الفيديو مقابل شاطىء صيدا.
 
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والجدير بالذكر، أنّ حيتان من نوع "أوركا" ظهرت سابقاً في بحر لبنان، إضافة إلى أسماك القرش.
 
 

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