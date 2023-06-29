بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان

نشرت صفحة "Lebanese fishermen الصياد اللبناني" عبر "فيسبوك"، فيديو يُظهر وجود الحوت "العنبر" في بحر لبنان.

وبحسب الصفحة، فقد تمّ التقاط الفيديو مقابل شاطىء صيدا.

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والجدير بالذكر، أنّ حيتان من نوع "أوركا" ظهرت سابقاً في بحر لبنان، إضافة إلى أسماك القرش.