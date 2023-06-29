عددها 500... ماذا سرقت "إسرائيل" في مرتفعات كفرشوبا؟ (صورة)

جيش العدو يسرق 500 رأس ماعز تعود لآل عبد العال من بلدة #حلتا أثناء رعيهم قرب

"بوابة حسن" داخل الأراضي اللبنانية المحتلة من دون راعي في مرتفعات #كفرشوبا و تم اقتياد القطيع بأكمله عبر شاحنتين إلى جهة مجهولة .

- تم رصد الشاحنتين يوم امس وهي تدخل من مستعمرة "سنير" نحو مزارع شبعا pic.twitter.com/lTVpwkBCNY