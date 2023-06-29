فضل الله استنكر حرق القرآن الكريم في السويد.. وهذا ما دعا اليه

استنكر العلامة السيد علي فضل الله، حرق القرآن الكريم في السويد "الذي يشكل إساءة بالغة للمقدسات الاسلامية ومشاعر المسلمين".

وأكد في بيان أن "التعرض للمقدسات لا يندرج في خانة حرية الرأي والتعبير وهو ينتهك القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ولا يقوم إلا على الحقد والكراهية، ما ينافي القيم التي تمجدها الأديان وحقوق الإنسان في العالم المعاصر".

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ورأى ان "تراخي الحكومة السويدية وغيرها من الحكومات الغربية عن مواجهة مثل هذا النهج المتطرف الذي يحمل افكارا عنصرية معادية لحرية الإنسان وكرامته ولا يقيم وزنا لأي مقدس ديني أو روحي أو أخلاقي، سوف يولد تداعيات سلبية خطيرة ما لم تتخذ الإجراءات التي تتيح كبح هذا النهج على الصعد القانونية والثقافية والسياسية".



وحثّ فضل الله الحكومات الإسلامية والمرجعيات والمؤسسات الدينية، على "حسم أمرها والتحرك بفعالية لمواجهة مثل هذه الاساءات المتكررة والتحرك على المستوى الدولي لدفع الدول المعنية إلى مواجهة هذه الظاهرة، ووقف هذه الانتهاكات التي قد تترك تأثيرها السلبي على العلاقة الحضارية بين المسلمين والغرب وتضرب التعايش الداخلي في بعض البلدان الغربية، مما لا يريده الإسلام ولا قيم حقوق الإنسان".

كما ودعا في الوقت نفسه المسلمين إلى "دراسة أي خطوة احتجاجية أو عمل اعتراضي على مثل هذه الأعمال المسيئة، ليكون التعبير عن كل ذلك بأساليب حضارية بما يحول دون الوقوع في فخ من يريدون أن يأخذوا المسلمين إلى ما يسهم في زيادة الشرخ والتوتر في هذه البلدان ويؤدي إلى تنامي الاتجاهات العنصرية والمتطرفة التي ترفض الآخر".