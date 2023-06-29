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لبنان

بعد إشكال الأمس... مداهمات للجيش في التبانة

Lebanon 24
29-06-2023 | 10:50
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تقوم وحدات من الجيش ومديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات واسعة في التبانة، بحثاً عن متسببي إشكال الأمس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
يُذكر أنّ شاباً قُتل وأُصيب آخر خلال الإشكال.
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