بعد إشكال الأمس... مداهمات للجيش في التبانة

تقوم وحدات من الجيش ومديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات واسعة في التبانة، بحثاً عن متسببي إشكال الأمس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

يُذكر أنّ شاباً قُتل وأُصيب آخر خلال الإشكال.