المفتي دريان: لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسيء إلى الإسلام

وصف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "الأعمال التي يقوم بها بعض الكارهين للإسلام والمسلمين، من تمزيق كتاب الله تعالى أو حرقه، إنما تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة"،

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وقال في بيان: "لم تعد الإدانة كافية مع هؤلاء الأشخاص الذين يستفزون مشاعر المسلمين في العالم، لذا ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسيء إلى الإسلام والمسلمين".

أضاف: "ان الدول التي يُقام فيها مثل هذه الأعمال المنكرة حجتها واهية، وإن لم يكن هناك حساب للمرتكبين أو عقاب للموتورين، فلن تتوقف هذه الظاهرة الشاذة، ولن تكون عاقبتها حميدة ولا سليمة". (الوكالة الوطنية)