الدول الأكثر سلماً عربياً وعالمياً.. أي مرتبة احتلّ لبنان؟

بيّن "مؤشر السلام العالمي عام 2023" بنسخته الـ17، أن متوسط مستوى تدهور السلام العالمي بلغ نسبة 0.42 في المئة هذا العام، وفقاً لتقرير نشره معهد الاقتصاد والسلام.





ويشمل المؤشر 163 دولة وإقليم مستقل، وهناك قسم مخصص لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشمل الدول العربية.

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وتظل آيسلندا أكثر دول العالم سلما، وهو منصب تحتله منذ عام 2008، وتليها الدنمارك وأيرلندا ونيوزيلندا والنمسا وسنغافورة والبرتغال وسلوفينيا واليابان وسويسرا.





أما أفغانستان فهي الدولة الأقل سلما في العالم للسنة الثامنة على التوالي، وقبلها اليمن وسوريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا وأوكرانيا والصومال والسودان والعراق.





وتظهر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدول العربية وهي على الشكل التالي، من الأكثر إلى الأقل سلما: قطر وترتيبها العالمي (21)، والكويت (35)، وعمان (48)، الأردن (62)، الإمارات (75)، تونس (81)، المغرب (84)، الجزائر (96)، البحرين (108)، جيبوتي (112)، موريتانيا (114)، السعودية (119)، مصر (121)، فلسطين (134)، لبنان (135)، ليبيا (137)، العراق (154)، السودان (155)، الصومال (156)، سوريا (161)، اليمن (162).





يشار الى ان إسرائيل احتلت المرتبة (143) عالميا، وتركيا (147) وإيران (148)، فيما لم يشمل المؤشر جزر القمر، باعتبارها دولة عربية.