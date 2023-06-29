مأساةٌ خلال العيد عند نهر الليطاني.. هكذا خسرَ طفلٌ حياته!

توفيَ طفلٌ سوري يبلغ من العمر 7 سنوات أثناء قيامه بممارسة هواية السباحة عند ضفاف نهر الليطاني وتحديداً بين منطقتي برج رحّال وبدياس.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد جرى انتشال الطفل من النهر بعدما فقدته عائلته، فيما لم تنفع محاولات إنعاشه.