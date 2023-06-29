Advertisement

لبنان

مأساةٌ خلال العيد عند نهر الليطاني.. هكذا خسرَ طفلٌ حياته!

Lebanon 24
29-06-2023 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1082621-638236603646224308.jpg
Doc-P-1082621-638236603646224308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيَ طفلٌ سوري يبلغ من العمر 7 سنوات أثناء قيامه بممارسة هواية السباحة عند ضفاف نهر الليطاني وتحديداً بين منطقتي برج رحّال وبدياس.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد جرى انتشال الطفل من النهر بعدما فقدته عائلته، فيما لم تنفع محاولات إنعاشه. 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان لم يُصوّت".. الأمم المتحدة تُنشئ مؤسسة مستقلة لجلاء مصير المفقودين في سوريا
lebanon 24
30/06/2023 04:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مكيّة يزور مخيمات الحجاج اللبنانيين ويُثني على جهود السعودية لإنجاح موسم الحج
lebanon 24
30/06/2023 04:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري يُطالب بإستدعاء "سفيرة" في لبنان.. هذا ما قاله
lebanon 24
30/06/2023 04:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بوحبيب: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرارٍ أممي يخصّ المفقودين في سوريا
lebanon 24
30/06/2023 04:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24

نهر الليطاني

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-06-29
16:54 | 2023-06-29
16:46 | 2023-06-29
16:42 | 2023-06-29
15:58 | 2023-06-29
15:19 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website