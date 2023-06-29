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لبنان

تدابير لـ"قوى الأمن" في وادي شحرور.. ما السبب؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 11:36
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي:
 
"يقام يوم الأحد 02/07/2023 من الساعة 7،00 لغاية الساعة  17،00 سباق "تسلق الهضبة الثاني" في بلدة وادي شحرور (العليا والسفلى)، كما ستقام تجارب السباق يوم الجمعة 30/06/2023 اعتبارا من الساعة 7،00 ولحين الانتهاء.
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لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيارات على الطرقات الداخلية للبلدة في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه. يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظا على السلامة العامة، ومنعاً للازدحام".
 
 
 
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