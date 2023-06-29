غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:- خديجة عبد الحميد الإبراهيم (مواليد عام 2009، سوريّة)التي غادرت بتاريخ 27/06/2023 منزل ذويها الكائن في بلدة تلحمَيْرة -عكار ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العبودية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 815264-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات