المكاري: نأمل بصيفية جميلة بعيدة عن السياسة والحرب

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وبعد النشيد الوطني وقص شريط الافتتاح، جال المكاري في أرجاء المعرض الذي يضم أكثر من 50 مشاركاً، متفقداً الأجنحة وما فيها من صناعات غذائية وحرفية لبنانية.وفي ختام جولته، قال: "أنا مسرور جداً لوجودي هنا في هذا المعرض الغني، وبرأيي هذا المعرض يستوجب مشاركة عدة وزارات، السياحة والصناعة والزراعة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية. فهذا المعرض يعطي دفعا كبيراً للبنانيين واللبنانيات الذين قرروا القيام بمبادرات عمل صغيرة، وقد لاحظت وسررت أن هذه الانشطة تستقطب أعدادا كبيرة من اللبنانيين من الخارج، ما يعطي الأمل لبلدنا رغم كل الصعاب، ونأمل بصيفية جميلة بعيدة عن السياسة وعن الحرب وعن كل ما يدمر نفسية اللبناني".أضاف: "نحن في وزارة الإعلام نحب دائما أن نعطي صورة إيجابية عن لبنان، وهذا دور أساسي للوزارة، ونشكر السيدة زينة على دعوتها ونقدم لها كل التشجيع مع الأمل بالنجاح والتوفيق".من جهتها، شكرت ناكوزي وزير الإعلام على "حضوره ورعايته، وهذا يدل على محبته وتشجيعه لكل ما هو إيجابي للبنان، والعرض يتضمن مجموعة كبيرة من المنتجات وهو يظهر وجه لبنان الحضاري، وقوة شباب لبنان وشجاعتهم، حيث انهم يتحدون الصعاب في هذه الظروف ويقومون بأعمال مفيدة، ما يشجع العجلة الاقتصادية والدور السياحي والاستقطابي في لبنان".