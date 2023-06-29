آخر خبرٍ عن حريق جزيرة الأرانب.. هذا ما كشفه وزير البيئة

تابعَ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مستجدات الحريق الذي اندلع، ظهر اليوم، في البرج الخشبي الموجود وسط محمية جزيرة النخيل (جزيرة الأرانب) في مدينة - طرابلس.

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وبحسب بيانٍ صادر عن مكتبهِ، فقد أجرى ياسين اتصالاتٍ شملت قيادة الجيش والقوّات البحرية وفاعليات مدينة الميناء - طرابلس ولجنة محمية جزيرة النخيل، وقد جرى إجلاء جميع الموجودين على الجزيرة بشكلٍ سريع وذلك بواسطة مراكب وزوارق بحرية.

وأشار بيان مكتب ياسين إلى أنه تمّ إخماد النيران التي تسببت بإحراق بُرج على الجزيرة، موضحاً أن وزير البيئة أجرى اتصالاً بالمُدعي العام البيئي غسان باسيل لإجراء تحقيق جنائي لكشف ملابسات الحريق.