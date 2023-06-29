بشأن مصير المفقودين والمخفيين قصرا في سوريا.. هل سيصوت لبنان على مشروع قرار لانشاء هيئة مستقلة؟

أكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في حديث للـ"ال بي سي" أن "لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا".

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