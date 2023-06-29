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لبنان

بشأن مصير المفقودين والمخفيين قصرا في سوريا.. هل سيصوت لبنان على مشروع قرار لانشاء هيئة مستقلة؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 12:52
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أكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في حديث للـ"ال بي سي" أن "لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا". 
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