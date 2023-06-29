Advertisement

لبنان

اتصال هاتفي بين لودريان وأزعور.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
29-06-2023 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1082643-638236664073249750.jpg
Doc-P-1082643-638236664073249750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر لقناة الـ"ام تي في" أن اتصالا حصل بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوزير السابق جهاد أزعور اتفق فيه الرجلان على عقد لقاء في باريس في الاسابيع المقبلة لاستكمال المشاورات. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ثرثرة سياسية" في مرحلة الجمود بانتظار عودة لودريان
lebanon 24
30/06/2023 04:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات لودريان لم ترأب الصدع مع باريس.. وهذا ما ابلغه الراعي لماكرون
lebanon 24
30/06/2023 04:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان: هذه مواقف أطراف "اللقاء الخماسي"
lebanon 24
30/06/2023 04:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان سيعود في منتصف تموز الى لبنان واللجنة الخماسية ستجتمع الأسبوع المقبل
lebanon 24
30/06/2023 04:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لودريان

أنفة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-06-29
16:54 | 2023-06-29
16:46 | 2023-06-29
16:42 | 2023-06-29
15:58 | 2023-06-29
15:19 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website