اتصال هاتفي بين لودريان وأزعور.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

أفاد مصدر لقناة الـ"ام تي في" أن اتصالا حصل بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوزير السابق جهاد أزعور اتفق فيه الرجلان على عقد لقاء في باريس في الاسابيع المقبلة لاستكمال المشاورات.

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