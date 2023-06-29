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لبنان

"حسمٌ" بـ250 ألفَ ليرة على "خدمة" في لبنان.. إدفع "تكسب"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2023 | 13:10
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بمناسبة عيد الأضحى، عمدَ بعضُ محطّات المحروقات إلى إعتمادِ عروضٍ تشجيعية للمواطنين الذين يقومون بتعبئة البنزين بالدُّولار الأميركي.

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وتبيّن أنَّ تلك المحطّات أبلغت زبائنها أنّه في حال دُفع ثمن المحروقات بالعملة الصعبة، عندها سيتم خسم مبلغ 250 ألف ليرة عن أوّل 5 ليترات يتم تعبئتها في خزان الوقود، أي بمعنى أنَّ كل ليتر سيُحسم منه مبلغ 50 ألف ليرة.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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