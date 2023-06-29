"حسمٌ" بـ250 ألفَ ليرة على "خدمة" في لبنان.. إدفع "تكسب"!

بمناسبة عيد الأضحى، عمدَ بعضُ محطّات المحروقات إلى إعتمادِ عروضٍ تشجيعية للمواطنين الذين يقومون بتعبئة البنزين بالدُّولار الأميركي.



Advertisement وتبيّن أنَّ تلك المحطّات أبلغت زبائنها أنّه في حال دُفع ثمن المحروقات بالعملة الصعبة، عندها سيتم خسم مبلغ 250 ألف ليرة عن أوّل 5 ليترات يتم تعبئتها في خزان الوقود، أي بمعنى أنَّ كل ليتر سيُحسم منه مبلغ 50 ألف ليرة.

وتبيّن أنَّ تلك المحطّات أبلغت زبائنها أنّه في حال دُفع ثمن المحروقات بالعملة الصعبة، عندها سيتم خسم مبلغ 250 ألف ليرة عن أوّل 5 ليترات يتم تعبئتها في خزان الوقود، أي بمعنى أنَّ كل ليتر سيُحسم منه مبلغ 50 ألف ليرة.