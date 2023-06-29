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لبنان

خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. إكتشفوا ماذا جرى خلال يومين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2023 | 14:27
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كشفت المعلومات أنَّ عدداً من صرّافي الدولار في السّوق الموازية أوقفوا أعمالهم خلال فترة عيد الأضحى، وذلك بعدما طُلبَ منهم ذلك من قِبلِ صرّافين وجهاتٍ يتعاملون معها.
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وقالت مصادر ناشطة في سوق الدُّولار لـ"لبنان24"، اليوم الخميس، إنَّ هناك قراراً جرى اتخاذهُ في أوساط الصرافين الكبار لـ"إراحة السوق" قليلاً خلال فترة العيد من خلال وقف المُضاربات "الطفيفة"، مشيرة إلى أنَّ هناك سيولة دولاريّة دخلت إلى السوق خلال الأيام القليلة الماضية من خلال 3 مصادر وهي: مكاتب تحويل الأموال - التحويلات عبر المصارف من المغتربين إلى ذويهم - الرواتب التي صُرِفت لموظفي القطاع الخاص ومعظمها بالدولار.

وبحسب المصادر، فإنَّ هناك تقديرات تشير إلى أنّ الطلب على الدولار تراجع مطلع الأسبوع الجاري وسط تدفق سيولة جديدة، الأمر الذي انعكسَ تلقائياً على سعر الصرف، فسجّل انخفاضاً طفيفاً وصل إلى حدّ الـ92 ألف ليرة بعدما كان أكثر من 93200 ليرة في الآونة الأخيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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