بوحبيب: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرارٍ أممي يخصّ المفقودين في سوريا

كشف وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أنّ لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرارٍ في الأمم المتحدة لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين في سوريا.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الخميس، أشار بوحبيب إلى أنّ الحكومة اللبنانية مُلتزمة بالتفتيش عن هؤلاء المفقودين، مؤكداً أن هذا الأمر مرتبطٌ بقرار دولي اتخذ سابقاً، وهناك أيضاً لجنة موجودة في لبنان لمواكبة ذاك الملف.



ولفت بوحبيب إلى أنّ مُعظم الدول العربية ستمتنع عن التصويت على مشروع القرار المذكور، وهي الخطوة التي سيتخذها لبنان أيضاً، وقال: "يُفضل أن نحلّ مشاكلنا مع سوريا بالحوار معها علماً أنّ مُشكلة المفقودين لم تُحل حتى اليوم. كذلك، هناك قضية أخرى ترتبطُ بملف النازحين السوريين ونسعى لحلها بمواكبة ومُساعدة من جامعة الدُّول العربيَّة".