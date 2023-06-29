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لبنان

مكيّة يزور مخيمات الحجاج اللبنانيين ويُثني على جهود السعودية لإنجاح موسم الحج

Lebanon 24
29-06-2023 | 15:58
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زارَ الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس بعثة الحج اللبنانية القاضي محمود مكيّة، مخيمات الحجاج اللبنانيين في الديار المُقدسة بالمملكة العربية السعودية.
 
وخلال جولته، تابع مكية مع وفدٍ مرافق له يضم الحاجة جنان مبيض والحاجين إبراهيم عيتاني ومنير فتح الله، احتياجات ضيوف الرحمن من اللبنانيين لضمان توفير السّبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.
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وأثنى مكية على جهود السلطات السعودية لتوفر الراحة للحجاج قدر المستطاع وإنجاح موسم الحج، شاكراً بعد الجولة البعثة اللبنانية على نجاحها في مُتابعة الأمور اللوجستيّة لتأمين خدمات الحجاج اللبنانيين. 
 
 
 
 
 
 
 

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