من وزارة الثقافة.. شكوى ضدّ مُرتكبي مخالفات في موقع نهر الكلب الأثري

تقدّمت وزارة الثقافة بشكوى إلى النيابة العامة المختصّة لملاحقة مرتكبي المخالفات في موقع نهر الكلب الاثري، وتوقيفهم وإزالة المخالفات.



وفي السياق، صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "موقع ‎نهر الكلب الأثري هو على لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية، ومُدرج في ذاكرة العالم لليونسكو وعلى القائمة المؤقّتة للتراث العالمي فيها. تمً التقدّم بالشكوى الى النيابة العامة المختصّة لتضع المرتكبين في السجن وتزيل المخالفات. العبث ممنوع، ونقطة على أوّل السطر".

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