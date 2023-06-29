Advertisement

لبنان

"الإشتراكي": البقاع الجنوبي كان وسيبقى مثالاً يُحتذى به في الوحدة الوطنية

Lebanon 24
29-06-2023 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1082699-638236801005178757.jpg
Doc-P-1082699-638236801005178757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وكالة داخلية الحزب "التقدمي الإشتراكي" في البقاع الجنوبي أن المنطقة المذكورة كانت وستبقى مثالاً يُحتذى به في الوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي والعيش الواحد، مشددة على أنه ما من إشكال فردي سيُعكر صفو المنطقة. 
Advertisement
وجاء بيان "الإشتراكي" عقب إشكالٍ كبير حصل في المنطقة المذكورة على خلفية حادث سير، ما أدى إلى توترٍ فيها، وقال: "يشدد الحزب في هذا الإطار على وجوب معالجة أي أمر بمسؤولية وبحكمة العقلاء وباللجوء الى مرجعية القضاء والقوى والأجهزة الامنية، التي يجب أن تبقى الملاذ لجميع المواطنين، ويؤكد الحزب على دورها كمرجعية في معالجة مختلف المسائل، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة".
أضاف البيان: "يهم وكالة الداخلية أن تؤكد أن الاشكال الذي حصل على خلفية حادث سير ليست له أيّة خلفيات أخرى، وتدعو الى وقف كل اشكال الاثارة عبر مواقع التواصل التي يمكن أن تؤدي الى توتر والركون الى لغة العقل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-06-29
16:46 | 2023-06-29
16:42 | 2023-06-29
15:58 | 2023-06-29
15:19 | 2023-06-29
14:42 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website