"الإشتراكي": البقاع الجنوبي كان وسيبقى مثالاً يُحتذى به في الوحدة الوطنية

أكدت وكالة داخلية الحزب "التقدمي الإشتراكي" في البقاع الجنوبي أن المنطقة المذكورة كانت وستبقى مثالاً يُحتذى به في الوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي والعيش الواحد، مشددة على أنه ما من إشكال فردي سيُعكر صفو المنطقة.

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وجاء بيان "الإشتراكي" عقب إشكالٍ كبير حصل في المنطقة المذكورة على خلفية حادث سير، ما أدى إلى توترٍ فيها، وقال: "يشدد الحزب في هذا الإطار على وجوب معالجة أي أمر بمسؤولية وبحكمة العقلاء وباللجوء الى مرجعية القضاء والقوى والأجهزة الامنية، التي يجب أن تبقى الملاذ لجميع المواطنين، ويؤكد الحزب على دورها كمرجعية في معالجة مختلف المسائل، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة".

أضاف البيان: "يهم وكالة الداخلية أن تؤكد أن الاشكال الذي حصل على خلفية حادث سير ليست له أيّة خلفيات أخرى، وتدعو الى وقف كل اشكال الاثارة عبر مواقع التواصل التي يمكن أن تؤدي الى توتر والركون الى لغة العقل".