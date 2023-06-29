ميقاتي هنأ اللبنانيين بالأضحى وشارك في حفل استقبال ولي عهد السعودية

هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك متمنيا أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة وعلى لبنان بالسلام والاستقرار.

كما تمنى الرئيس ميقاتي ان يكون العيد مباركا على المسلمين في العالم.

وكان رئيس الحكومة ادى فريصة الحج في الديار المقدسة. كما شارك أمس في حفل الاستقبال الذي أقامه ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى، تكريما لرؤساء الدول والحكومات، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

وتقدّم الرئيس ميقاتي بالشكر من ولي عهد المملكة على الجهد الكبير لخدمة الحجيج وتأمين راحتهم وسلامتهم.

وقال: "إن المملكة العربية السعودية، التي تحتضن ارضها الحرمين الشريفين، لها منا عميق المودة والتقدير والشكر الكبير على جهودها لراحة ضيوف الرحمن وضمان عودتهم الى ديارهم سالمين."





ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل كبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة حج هذا العام. pic.twitter.com/M6qfrKL3n9 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 29, 2023 Advertisement

كلمة بن سلمان

وخلال حفل الاستقبال ألقى الامير محمد بن سلمان كلمة قال فيها: "يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أن نحييكم من جوار بيت الله الحرام، ونهنئ حجاج بيت الله والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن حجاج بيته صالح الأعمال، وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً".

وأضاف "إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بهما، وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها، واتخذت الجهود كافة وسخرت جميع الإمكانات بما يوفر وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن"، سائلاً الله "أن يديم علينا وعلى الأمة الإسلامية الأمن والأمان، كما نسأله سبحانه أن يوفق حجاج بيته لإكمال نسكهم، في هذه الأيام المباركة وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين".



وذكرت وكالة الانباء السعودية "انه في بداية الحفل، صافح ولي العهد السعودي قادة الدول والزعماء، وهم: الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، والرئيس السنغالي ماكي سال رئيس السنغال، والبنغلاديشي محمد شهاب الدين، والباكستاني عارف علوي، ونائب رئيس المالديف فيصل نسيم، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ومحمد نجيب عزمي ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وحمزه عبدي بري رئيس وزراء الصومال، وأوحمودو محمدو رئيس الوزراء رئيس الحكومة في النيجر، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، ورؤساء مجالس النواب في عدد من الدول الإسلامية".





#فيديو_واس | كلمة سمو #ولي_العهد خلال حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.#واس pic.twitter.com/ffmm4FzH6R — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 29, 2023



