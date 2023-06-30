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لبنان

أين هو أزعور؟ وماذا قصد بـ"المعركة المتنامية بين التفاؤل والتشاؤم"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2023 | 01:15
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أفادت المعلومات أن المرشح لرئاسة الجمهورية الوزير السابق جهاد ازعور لا يزال في إجازته من عمله في صندوق النقد الدولي، ولكنه سيعود إلى عمله بانتظار ما سيحصل على صعيد الإستحقاق الرئاسي، بعدما بات واضحا أن لا جلسة انتخابية جديدة في المدى المنظور.
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وبحسب المعلومات فانه قبل مجيء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت حصل تواصل مع ازعور من أجل عقد لقاء بين الرجلين، ولكن تعذر انعقاده في بيروت فتم الاتفاق على عقده ربما في باريس او في غيرها في وقت قريب.
ووفق المعلومات فان ازعور يتواصل مع عدد من الشخصيات النيابية والسياسية في لبنان وسيزور بيروت في الفترة المقبلة.
وقبل يومين اعاد ازعور ، على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقال كان كتبه في شهر أيار الفائت بعنوان "الاستماع إلى الشباب العربي"، ومما جاء فيه "تشير أحدث دراسة استقصائية للشباب العربي إلى معركة متنامية بين التفاؤل والتشاؤم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. لمعالجة مخاوفهم ، يجب على صانعي السياسات حماية الأسر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع الأسعار وتقديم المزيد من الدعم لريادة الأعمال...عكست دراسة الشباب العربي لعام 2022 ASDA’A BCW ، التي أجريت بعد بضعة أشهر فقط من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا وفي أعقاب جائحة COVID-19 ، توقعات اقتصادية قاتمة. أدى الارتفاع السريع في أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد إلى زيادة التضخم في كل أنحاء العالم ، كما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى إجهاد الأسر ذات الدخل المنخفض وتقويض الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ليس من المستغرب أن يكون ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة من أكثر الاهتمامات إلحاحًا بالنسبة للشباب العربي. غطى مسح 2022 خمس دول من مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) وشمال إفريقيا (الجزائر ومصر وليبيا والمغرب والسودان وتونس) وبلاد الشام ( الأردن والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية وسوريا واليمن) ، حيث لا تزال هناك فوارق صارخة في الدخل والثروة".

المصدر: لبنان 24

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