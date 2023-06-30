سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"

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قال مصدر نيابي بارز إنه تم حسم القرار في ما خص حاكمية مصرف لبنان، حيث أن الحاكم رياض سلامة حسم أمره نهائياً قبل أيام، برفضه التجديد له او حتى التمديد التقني بحجة تسيير المرفق العام. كما أنه رفض فكرة أن يكون المستشار الأول لدى مصرف لبنان، ليكون مطلعا على كل شيء وخاصةً إدارة المال والإحتياطي النقدي .ولفت المصدر الى "أن الحاكم أفاد انه يعد الأيام المتبقية له حتى نهاية تموز لكي يترك كل شيء وراءه وينصرف الى تقاعده.واشار المصدر "الى أن خيار الحاكم ليس الأسلم والأفضل لديه، ولكن الحملات التي تشن عليه منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ ،والملاحقات القضائية تجعله عاجزا عن إيجاد أي فتوى للبقاء ، وأن معظم القوى السياسية لا ترضى به في العلن ، ولن تبذل أي جهد لمساعدته على البقاء في منصبه".