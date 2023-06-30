جولة جديدة لعون؟

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تسوّق قيادات مناطقية في "التيار الوطني الحر" أن الرئيس السابق ميشال عون سيقوم بجولة جديدة على أكثر من منطقة لبنانية تضم" جمهورا عونيا".وقالت مصادر مطلعة "إن عون يحاول القيام بجولات حزبية لاعادة شد العصب في ظل الخسائر الشعبية التي تكبدها "التيار" خلال عهده وبسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان.وتعتبر المصادر ان عون يتولى ايضا مسؤوليات غير حزبية منها اعادة تحسين العلاقة بين "التيار" وحليفه السابق "حزب الله" في ظل عجز رئيس "التيار" النائب جبران باسيل عن القيام بخطوات فعالة بهذا المجال.