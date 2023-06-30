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لبنان

لا دعوة للحوار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2023 | 02:15
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أفادت مصادر مطلعة أن كل الاطراف المعنية والتي كان من الممكن التعويل عليها لدعوة القوى اللبنانية الى طاولة حوار لإنهاء الازمة السياسية والرئاسية، باتت خارج هذا التوجه.
وأشارت المصادر إلى أن فرنسا ليست في وارد القيام بدور حواري في المرحلة الحالية وتحديدا وفق صيغة "طاولة الحوار" التقليدية، وهذا أمر باتت معظم الأحزاب على علم به.
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وتضيف المصادر ان البطريركية المارونية بدورها غير متحمسة لفكرة الدعوة لطاولة حوار ولديها أسبابها السياسية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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