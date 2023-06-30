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لبنان

عقوبات فرنسيَّة تجاه لبنان.. هل هي واردة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2023 | 02:45
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رجَّحت مصادر سياسيَّة ألَّا تكون هناك جولاتٌ جديدة للسّفير السعودي في لبنان وليد البخاري على مختلف المرجعيات السياسيّة قبل عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان خلال شهر تمُّوز المقبل لإستكمال مبادرته بشأن الملف الرّئاسيّ.
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وبحسب المصادر، فإنَّ مختلف الأطراف تنتظرُ ما ستحمله السعودية من مبادرات تتقاطعُ مع الكلام الفرنسي عن الحوار، فيما رجّحت بعض الأوساط المُقرّبة من قوى الرابع عشر من آذار أن تبرُدَ الإتصالات أكثر حتى بعد عطلة عيد الأضحى خصوصاً أنّ أجواء الطروحات التي سيحملها لودريان غير واضحة، وبالتالي لن يكون هناك أيُّ جديد يُذكر لبحثِه.
كذلك، أوضحت المصادر المذكورة عينها أنَّ الموفد الفرنسي كان واضحاً في حديثه أمام مختلف الأطراف عن أنّه لن يُعطِ أي إشارات جديدة عمّا سيحمله طرحه المُنتظر قبل عودته إلى لبنان، مشيرةً إلى أنّ هناك حديث بات يلوحُ في أفق بعض الجهات عن أنَّ الفرنسيين قد يبادرون إلى خيارات "مُقلقة" شبيهة بالعقوبات ضدّ بعض السياسيين أو بعض الأطراف الداخلية، لكن هذا الأمر مُستبعدٌ في الوقت الراهن.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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