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لبنان

توجيهات حاسمة داخل "حزب الله".. هذا ما كُشف عنها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2023 | 03:15
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كشفت المعلومات أنّ قيادة "حزب الله" كانت واضحةً مؤخراً في توجيه نوّابه نحو اعتمادِ خطابٍ هادئ حالياً على صعيد الملف الرئاسي، ولا يحمِل أي نبرةٍ عالية تجاه أيّ طرف.
وأشارت المصادر إلى أنَّ "حارة حريك مُصرّة في الوقت الرّاهن وبشكل حاسم على تهدئة الأجواء ريثما تتضحُ آفاق الدخول الفرنسي على الخط الرئاسي"، مشيرة" إلى أنّ الحزب ما زال على تواصل مع أطرافٍ نيابية عديدة لتجديد الدعوة إلى الحوار والتوافق مُجدداً".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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