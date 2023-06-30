27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جريمة دموية... قتل زوجته وهذا ما فعله
Lebanon 24
30-06-2023
|
02:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت بلدة العديسة في الجنوب جريمة مروعة صباح اليوم، اذ وحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، أقدم المدعو "قاسم الحاموشي" (مواليد ١٩٤٧)،على قتل زوجته "رقية حسين" بواسطة بندقية صيد.
Advertisement
وبعد جريمته، قام الزوج بتسليم نفسه للقوى الامنية المختصة.
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة.. قتل زوجته وقطع جثتها ووزعها على حاويات القمامة!
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتل زوجته وقطع جثتها ووزعها على حاويات القمامة!
30/06/2023 15:10:27
30/06/2023 15:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رميا بالرصاص.. طفل يقتل آخر إليكم تفاصيل الجريمة المروعة
Lebanon 24
رميا بالرصاص.. طفل يقتل آخر إليكم تفاصيل الجريمة المروعة
30/06/2023 15:10:27
30/06/2023 15:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تقيم في بيت مهجور بدون أنوار.. تفاصيل جديدة في جريمة الأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته بمصر
Lebanon 24
كانت تقيم في بيت مهجور بدون أنوار.. تفاصيل جديدة في جريمة الأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته بمصر
30/06/2023 15:10:27
30/06/2023 15:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تحلّ لغز جريمة مجدليا... القاتل استدرج الضحيّة وأطلق النار عليه وقتله
Lebanon 24
قوى الأمن تحلّ لغز جريمة مجدليا... القاتل استدرج الضحيّة وأطلق النار عليه وقتله
30/06/2023 15:10:27
30/06/2023 15:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة
قتل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان
Lebanon 24
بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان
09:43 | 2023-06-29
29/06/2023 09:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. إكتشفوا ماذا جرى خلال يومين!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. إكتشفوا ماذا جرى خلال يومين!
14:27 | 2023-06-29
29/06/2023 02:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ خطير على طريق المطار وفيديو يرصدهُ.. شاهدوه!
Lebanon 24
مشهدٌ خطير على طريق المطار وفيديو يرصدهُ.. شاهدوه!
13:31 | 2023-06-29
29/06/2023 01:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
01:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسمٌ" بـ250 ألفَ ليرة على "خدمة" في لبنان.. إدفع "تكسب"!
Lebanon 24
"حسمٌ" بـ250 ألفَ ليرة على "خدمة" في لبنان.. إدفع "تكسب"!
13:10 | 2023-06-29
29/06/2023 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2023-06-30
مبادرة رائدة من مغتربين.. أدوية سرطان من كندا إلى لبنان "مجاناً"!
06:31 | 2023-06-30
عندما يكون الحقد "برتقاليًا"!
04:00 | 2023-06-30
"تحدّيات" تنتظر تيمور.. هل سيُنهي علاقته بـ"حزب الله"؟
03:30 | 2023-06-30
قراءة لـ "The National Interest" في الملف الرئاسي اللبناني.. هذا ما كشفته
07:43 | 2023-06-30
وزير الزراعة: إحراق القرآن الكريم عمل بربري وهمجي
07:15 | 2023-06-30
الخطيب: لبناء دولة المواطنة وإصلاح النظام بعد التوافق على انتخاب رئيس
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
30/06/2023 15:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
30/06/2023 15:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
30/06/2023 15:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact