جريمة دموية... قتل زوجته وهذا ما فعله

شهدت بلدة العديسة في الجنوب جريمة مروعة صباح اليوم، اذ وحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، أقدم المدعو "قاسم الحاموشي" (مواليد ١٩٤٧)،على قتل زوجته "رقية حسين" بواسطة بندقية صيد.

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وبعد جريمته، قام الزوج بتسليم نفسه للقوى الامنية المختصة.