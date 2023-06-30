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لبنان

جريمة دموية... قتل زوجته وهذا ما فعله

Lebanon 24
30-06-2023 | 02:03
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شهدت بلدة العديسة في الجنوب جريمة مروعة صباح اليوم، اذ وحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، أقدم المدعو "قاسم الحاموشي" (مواليد ١٩٤٧)،على قتل زوجته "رقية حسين" بواسطة بندقية صيد.
 
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وبعد جريمته، قام الزوج بتسليم نفسه للقوى الامنية المختصة. 
 
 
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