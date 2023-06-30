جعجع التقى سفير البرازيل

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، مع سفير البرازيل تارسيزيو كوستا، للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين ولا سيما أن البرازيل تحتضن ما بين 8 الى 12 مليون مواطن من أصل لبناني.



وكان عرض للتطورات السياسية، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومسؤول أميركا اللاتينية في الجهاز طوني درويش.

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