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لبنان

جعجع التقى سفير البرازيل

Lebanon 24
30-06-2023 | 03:55
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عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، مع سفير البرازيل تارسيزيو كوستا، للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين ولا سيما أن البرازيل تحتضن ما بين 8 الى 12 مليون مواطن من أصل لبناني.

وكان عرض للتطورات السياسية، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومسؤول أميركا اللاتينية في الجهاز طوني درويش.
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