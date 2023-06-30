اطلاق نار في بعلبك.. اليكم ما جرى

أطلق مجهولون النار عند الساعة الرابعة و 18 دقيقة من فجر اليوم، على محل "محمصة سمير" في ساحة ناصر في بعلبك، والتي يملكها عضو المجلس البلدي بلال حليحل، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بأبواب وواجهة وتجهيزات ومحتويات المحل.

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