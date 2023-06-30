ماذا أعلن الجيش عن حادثة بلدة دير قانون النهر المروّعة؟

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 29 / 6 / 2023، دهمت قوة من الجيش في بلدة دير قانون النهر - صور منزل المواطن (ب.ط.) وأوقفته لإطلاقه النار على شقيقه (أ.ط.) وابن عمه (ح.ط.) من مسدس حربي ما أدى إلى إصابتهما، ولإلقائه ٣ رمانات يدوية نحو منزل شقيقه. وقد ضبطت مسدسين وكمية من الذخيرة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.