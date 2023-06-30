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لبنان

كلاس هنأ جامعة القديس يوسف بالمركز الأول

Lebanon 24
30-06-2023 | 05:41
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هنأ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، جامعة القديس يوسف بنيلها المركز الأول في ترتيب جامعات لبنان، وفق النتائج الرياضية للعام الدراسي الحالي، محرزة بجدارة درع الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
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وتمنى للجامعة إدارة وكوادر فنية ولاعبات ولاعبين، التوفيق والنجاح.

 
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