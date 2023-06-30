محمد غادر منزله منذ 3 أيّام ولم يعدّ... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:- محمّد بسّام بدر الدين حدّاد (مواليد عام 1960، لبناني)الذّي غادر بتاريخ 27/06/2023 منزله الكائن في الميناء-طرابلس، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الميناء في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 616985-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.