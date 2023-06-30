طيران الشرق الأوسط: 3 رحلات إضافية إلى أثينا و3 رحلات إلى نيس

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، تسيير ثلاث رحلات اضافية أسبوعيا من وإلى أثينا ME255/256 ، خلال شهري تموز وآب 2023، وستسير 3 رحلات الى نيس ME223/224.

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