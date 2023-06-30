Advertisement

لبنان

طيران الشرق الأوسط: 3 رحلات إضافية إلى أثينا و3 رحلات إلى نيس

Lebanon 24
30-06-2023 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1082863-638237295753731939.jpg
Doc-P-1082863-638237295753731939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، تسيير ثلاث رحلات اضافية أسبوعيا من وإلى أثينا ME255/256 ، خلال شهري تموز وآب 2023، وستسير 3 رحلات الى نيس ME223/224.
 
Advertisement
 
 
 


للاستفسار والمساعدة يمكن للركاب الاتصال بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن رقم: 1330. كما يمكنهم الاتصال بمكاتب مبيعات الشركة أو مكتب سفرهم للحصول على المزيد من التفاصيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-06-30
15:43 | 2023-06-30
14:38 | 2023-06-30
14:22 | 2023-06-30
14:04 | 2023-06-30
14:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website