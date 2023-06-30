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لبنان

بعد حريق الأمس... إقفال محمية جزر النخيل

Lebanon 24
30-06-2023 | 06:56
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 صدر عن لجنة محمية جزر النخيل البيان التالي:
 
"بناء لتوجيهات معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين واستكمالاً للاتصالات التي اجراها معاليه مع وزير الداخلية ومدير المخابرات والمدعي العام البيئي، تقرر اقفال محمية جزر النخيل حتى مطلع الاسبوع المقبل وذلك بسبب التحقيقات الجارية من قبل القضاء المختص واللجنة المعنية من قبل وزارة البيئة، لمعرفة اسباب اندلاع الحريق الذي جرى ظهر أمس في المحمية والتي ادت لإحراق برج مراقبة الطيور الخشبي، وبعض الاضرار المادية الاخرى، على ان تعاود اللجنة الاعلان عن افتتاح النشاط في الجزيرة خلال ايام قليلة".
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