الخطيب: لبناء دولة المواطنة وإصلاح النظام بعد التوافق على انتخاب رئيس

Advertisement

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خلال خطبة الجمعة: "يكفينا نحن العرب والمسلمين ما تعرضت له بلداننا على مدى السبعين عاما الماضية من التجزئة والتقسيم والاحتلال والمجازر والتهجير في فلسطين ولبنان وسوريا ومصر دون ادانة او حتى استنكار او تطبيق لقرار يصدر عن مجلس الأمن اذا صدر".وأضاف: "تطل علينا اليوم في لبنان مشاريع تقسيمية تفتقت عنها بعض احلام الحالمين الذين لم يستوعبوا نتائج المغامرات السابقة التي دفعها اللبنانيون من أبنائهم وعمرانهم ومستقبل بلدهم سواء منها بافتعال الحروب أو استجلاب الجيوش الغازية أو الحصار والتجويع واسقاط البلد اقتصاديا وطالت آثارها المدمرة اللبنانيين جميعا ولكنها لم تسقط ارادتهم في التصدي البطولي الذي بانت علائم فشله واضحة لكل ذي لب فهل بقي لمشاريع الفيدرالية والكونفيدرالية والكانتونات الطائفية من أدنى فرصة للتحقق".وختم الخطيب: "اني انصح هؤلاء ان لا يزيدوا من الاعباء التي يعاني منها اللبنانيون بنكات ليست في وقتها وهم في شغل عن الهزال ويحتاجون إلى طرح الافكار الجدية بالعمل على حلول واقعية ببناء دولة المواطنة واصلاح النظام السياسي بعد التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، فالوقت ضيق والحاجة ماسة لعودة المؤسسات الدستورية لخدمة الوطن والمواطن".